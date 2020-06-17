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17.06.2020 - 14:47 |

Son dakika transfer haberleri | Mykola Morozyuk Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Ukrayna basını, Fenerbahçe'nin Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Mykola Morozyuk'u almak için kulübüyle temas kurduğunu ve 32 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını iddia etti. Bu gelişme, deneyimli sağ bekin eşine verdiği, "1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz" sözünü akıllara getirdi.

Son dakika transfer haberleri | Mykola Morozyuk Fenerbahçe ile anlaştı iddiası
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Fenerbahçe ile ilgili bir başka transfer iddiası Ukrayna'dan geldi. Kısa süre önce Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıklayan Kanarya, aradığı sağ beki Süper Lig'de buldu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonu Çaykur Rizesporlu Mykola Morozyuk'un ismi gündeme geldi. Ukrayna basını görüşmenin gerçekleştiğini yazdı. Morozyuk'un gelecek sezon İstanbul'da olmak için hazırlıklarını tamamladığı kendisine yaşayacağı yeri bile seçtiği belirtildi. Isla'nın ayrılmasından çok daha önce Fenerbahçe'nin Morozyuk ile temas kurduğu iki tarafın prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

YENGEYE VERDİĞİ "İSTANBUL'A GİDECEĞİZ" SÖZÜNÜ TUTUYOR

Morozyuk'un Rize'ye gelirken eşi Irina Morozyuk'a verdiği, "1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz" sözünü bu şekilde yerine getirmeyi başardığı haberde detay olarak yer aldı. Rizespor taraftarının çok sevdiği ve "Yenge" diye çağırdığı Irina Morozyuk'un da bu gelişmeden dolayı çok mutlu olduğu belirtildi.32 yaşındaki Morozyuk, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı.Bu arada Morozyuk'un, Dinamo Kiev'de forma giyerken Sergei Rebrov'un öğrencisi olması ise sosyal medya hesaplarından gündeme getirildi. Rebrov'un, Morozyuk'u istediği iddia edildi. Ancak haberlerde Rebrov ile Morozyuk transferini bağlayan bir not dikkat çekmedi.

Son dakika transfer haberleri | Mykola Morozyuk Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

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