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31.07.2020 - 18:37 | | Sporx

Son dakika transfer haberleri | Olympiakos'tan Zajc hamlesi!

Yunanistan Ligi şampiyonu Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusuna kanca attı. Ülke basınında yer alan haberde, Slovenya Milli Takımı'nın yeri doldurulamaz bir oyuncusu olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcu için Olympiakos'un sarı-lacivertlilere teklif yapacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Olympiakos'tan Zajc hamlesi!
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Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Wolverhampton ile karşılaşacak olan Olympiakos, transferde rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Son dakika transfer haberleri | Olympiakostan Zajc hamlesi

Bugün birçok Yunan gazetesinde manşette yer alan haberlere; kırmızı - beyazlılar, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Slovenya Milli Takımı'nın yeri doldurulamaz bir oyuncusu olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcu için Olympiakos'un sarı - lacivertlilere teklif yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon 3.5 milyon euro'ya transfer olan Zajc, bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri | Olympiakostan Zajc hamlesi

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