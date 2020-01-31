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31.01.2020 - 07:28 |

Son dakika transfer haberleri | Robinho Bursaspor yolunda

Yeniden Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Bursaspor Robinho transferinde büyük ilerleme kaydetti. Oyuncuya Süper Lig'de iki takım da talip olurken Brezilyalı yıldız son kararını bugün verecek.

Abdou Razack Traore'yi kadrosuna katan Bursaspor'dan dev bir transfer hamlesi daha geldi.

Başakşehir'de istediği forma şansını bulamayan Robinho'nun, sportif direktör Selçuk Erdoğan'la görüştüğü ve Yeşil Beyazlılar'la sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi. Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü'nin de istediği Brezilyalı yıldız kararını yarın, yani transfer döneminin son günü verecek.

Son dakika transfer haberleri | Robinho Bursaspor yolunda

Son dakika transfer haberleri | Robinho Bursaspor yolunda

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