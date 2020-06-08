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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika transfer haberleri | Sergen Yalçın kararını verdi: Mutlaka takımda kalmalı...
08.06.2020 - 12:18 |

Son dakika transfer haberleri | Sergen Yalçın kararını verdi: Mutlaka takımda kalmalı...

Beşiktaş’ta teknik patron Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetime yeni sezon öncesi raporunu sundu.

Son dakika transfer haberleri | Sergen Yalçın kararını verdi: Mutlaka takımda kalmalı...
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Mali anlamda sıkıntılı günler yaşayan ve kaynak bulmakta zorlanan Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi teknik patron Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetime raporunu sundu. Yalçın, mali sıkıntılardan dolayı takıma kalitesiz isimlerin gelmesinden çekindiği için mümkün olduğunca takımın korunmasını yönetimden talep etti.

SERGEN YALÇIN’DAN ŞAŞIRTAN TALEP!

Asist Analiz'in haberine göre Sergen Yalçın’ın mümkün olduğunca takımın korunmasının talebinin yanı sıra; geldiği günden bir pek varlık gösteremeyen Diaby’nin de takımda tutulmasını istedi. Genç teknik adamın bu isteği, siyah-beyazlılarda başkan Çebi’yi oldukça şaşırttı. Ayrıca Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlı yönetimden önerilen isimleri veto etmesi, yönetim içinde bazı sıkıntılar yarattı.

Başarılı teknik adam, başkan Ahmet Nur Çebi’yle yapılan görüşmede; “Eğer bize uymayacak bir oyuncu alacaksak; hiç almayalım… Başta Elneny’yi takımda tutalım. Diaby de o kadar kötü bir futbolcu değil. Çabukluğu ve hızı bize bir şeyler katabilir. Bu şartlarda transfer yapmamız zor. O yüzden gelecek olan kişi; Diaby’den iyi mi olacak?” şeklinde konuyla alakalı görüşlerini belirtti.

YALÇIN, TAKIMA NEŞTERİ VURUYOR…

Yönetime gelecek sezonun yapılanması adına rapor veren Sergen Yalçın, Arsenal’dan kiralanan Mısırlı orta saha Elneny için; “Ne yapıp edip, takımda mutlaka tutulsun.” dediği öğrenildi.

Genç teknik adam ayrıca siyah-beyazlı yönetime verdiği raporda, Domagoj Vida, Caner Erkin ve Umut Nayir’in takımdan gönderilmesini istedi.

Sözleşmesi bitecek olan Caner ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlılar, Vida’yı da bonservisiyle satmayı planlıyor. Umut Nayir’den ise kendisine takım bulunması istenecek.

Son dakika transfer haberleri | Sergen Yalçın kararını verdi: Mutlaka takımda kalmalı...

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