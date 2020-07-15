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15.07.2020 - 09:12 |

Son dakika transfer haberleri | Sinan Gümüş transferinde engel Antalyaspor

Sarı-Lacivertliler, Sinan Gümüş’ün bonservisini elinde bulunduran Genoa ile temasa geçti. İtalyan ekibinden, “Transfer önceliği, Sinan’ın kiralık oynadığı Antalyaspor’da. Eğer onlarla anlaşma sağlanamazsa, sizinle görüşürüz” yanıtı geldi.

Son dakika transfer haberleri | Sinan Gümüş transferinde engel Antalyaspor
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Sarı-Lacivertliler, Sinan Gümüş’ün bonservisini elinde bulunduran Genoa ile temasa geçti. Başarılı oyuncuyu transfer etmek için şartları soruldu.

Son dakika transfer haberleri | Sinan Gümüş transferinde engel Antalyaspor

Ancak İtalyan ekibinin, “Transfer önceliği, Sinan’ın kiralık oynadığı Antalyaspor’da. Eğer onlarla anlaşma sağlanamazsa, sizinle görüşürüz” yanıtı geldi. Fenerbahçe şimdi 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla el sıkışıp avantajlı konuma geçmek istiyor.

 

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