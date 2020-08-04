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04.08.2020 - 15:47 | | AA

Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, golcü futbolcu Jorge Felix ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İspanyol futbolcu Jorge Felix'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Jorge Felix ile kulüp tesislerinde başkan Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 22 Ağustos 1991'de dünyaya gelen İspanyol oyuncu, futbola Atletico Madrid alt yapısında başladı.

Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu formaları giyen Felix, son olarak Piast Gliwice'de top koşturdu.

19 gol, 5 asistlik performans

Felix geçen sezon 39 maçta 19 gol, 5 asistle oynamıştı. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Felix’in asıl pozisyonu forvet arkası. Ancak ikinci forvet ve kanatlarda da etkili olabiliyor.

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