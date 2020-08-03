Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le anlaştı!

Yeni sezonda Avrupa’ya gitmeyi garantileyen, bu yüzden kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sivasspor transferde atağa kalktı. İlk iş olarak teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesini uzatan Kırmızı-Beyazlılar, transfere ise hücum hattından başladı. Yiğidolar, Polonya’nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı. Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun birkaç güne kadar şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.





Hücum ondan sorulur

1991 doğumlu Felix, Rıza Çalımbay’ın sevdiği tarzda bir oyuncu. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Felix’in asıl pozisyonu forvet arkası. Ancak ikinci forvet ve kanatlarda da etkili olabiliyor

Deniz Kadah da listede

Sivasspor’un hücum hattına yapacağı bir diğer takviye ise Deniz Kadah...Göztepe ile yollarını ayıran başarılı futbolcunun bonservisi elinde. Devre arasında Deniz’i kadrosuna katmayı çok isteyen, ancak başaramayan Rıza Çalımbay yeniden bu transferin peşinde. Deniz’le bizzat görüşen Çalımbay’ın söz kestiği gelen haberler arasında.