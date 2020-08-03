Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le anlaştı!
03.08.2020 - 08:53 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le anlaştı!

Sivasspor, Polonya’nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı. Oyuncunun birkaç güne kadar Sivas’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta oynayan oyuncuyla Rıza Çalımbay bizzat anlaştı

Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le anlaştı!
ABONE OL

Yeni sezonda Avrupa’ya gitmeyi garantileyen, bu yüzden kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sivasspor transferde atağa kalktı. İlk iş olarak teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesini uzatan Kırmızı-Beyazlılar, transfere ise hücum hattından başladı. Yiğidolar, Polonya’nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı. Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun birkaç güne kadar şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felixle anlaştı

Hücum ondan sorulur

1991 doğumlu Felix, Rıza Çalımbay’ın sevdiği tarzda bir oyuncu. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Felix’in asıl pozisyonu forvet arkası. Ancak ikinci forvet ve kanatlarda da etkili olabiliyor

Deniz Kadah da listede

Sivasspor’un hücum hattına yapacağı bir diğer takviye ise Deniz Kadah...Göztepe ile yollarını ayıran başarılı futbolcunun bonservisi elinde. Devre arasında Deniz’i kadrosuna katmayı çok isteyen, ancak başaramayan Rıza Çalımbay yeniden bu transferin peşinde. Deniz’le bizzat görüşen Çalımbay’ın söz kestiği gelen haberler arasında.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz tercih!

Bursaspor taraftarından TFF'ye tepki
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le anlaştı!
    Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Jorge Felix'le anlaştı!
  2. Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Yoshida'nın kararını bekliyor
    Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Yoshida'nın kararını bekliyor
  3. Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Terim, Jean-Ricner Bellegarde'yi istedi
    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Terim, Jean-Ricner Bellegarde'yi istedi
  4. Hem yarışçı hem çevreci EnduroSchool Race Team!
    Hem yarışçı hem çevreci EnduroSchool Race Team!
  5. Fenerbahçe transfer haberleri | TFF bekleniyor! 3 bomba birden...
    Fenerbahçe transfer haberleri | TFF bekleniyor! 3 bomba birden...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'dan Newton ile devam kararı

Trabzonspor'dan Newton ile devam kararı

Şok iddia! Maicon transferinde Galatasaray’dan menajere 300 bin euro...

Şok iddia! Maicon transferinde Galatasaray’dan menajere 300 bin euro...

Milan'da Zlatan İbrahimovic rekora doymuyor!

Milan'da Zlatan İbrahimovic rekora doymuyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Beşiktaş'tan transfer hamlesi...

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Beşiktaş'tan transfer hamlesi...

Sıradaki Haber