Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Traore'yi Bursaspor'a kiraladı...

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, Abdou Razack Traore'yi TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbol A takımı futbolcularımızdan Abdou Razack Traore, 2019-2020 sezonun sonuna kadar Bursaspor´a kiralanmıştır.

Sporcumuza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."

Bursaspor'a imza attı

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde Başkan Mesut Mestan ve taraftarın da katılımıyla imza töreni düzenledi.

Devre arasında 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Başkan Mesut Mestan, "İnşallah bu sezon hedeflediğimiz yere varacağız. Kadromuz yetenekliydi ancak kadromuzu derin tuttuk. 5 oyuncunun da direkt takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Plan programımızı buna göre yapıyoruz, Play-Offa kalmak istemiyoruz. Hocamızın da isteği doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Hepsi yetenekli ve karakterli oyuncular. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hedeflediğimiz yerde olacağız" dedi.

Abdou Razack Traore ise "Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir macera olur. Allah'ın izni ile Süper Lige geri dönebiliriz. Takıma yardım etmek için buradayım. Çok iyi takım olduğunu, çok iyi bir kadro kurulduğunu duydum. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.