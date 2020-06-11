Son dakika transfer haberleri | Tottenham'ın yıldızı Vertonghen Galatasaray'a...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor.

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Marcao ve Luyundima'ya gelen teklifler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir isimle ilgilenmeye başladı. Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken son olarak Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jan Vertonghen'i gündemine aldı.

Gelecek sezon Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, tecrübesiyle defans hattına büyük katkı sağlayacağı düşünülen Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncuya yaşı nedeniyle 2 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunmayıp planlıyor.

İTALYA VE İSPANYA'DAN DA TEKLİFLER ALIYOR

8 yıllık Tottenham macerasının sonuna gelen ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Vertonghen'in transfer konusunda kararını sezonun tamamlanmasının ardından vereceği ifade edildi.

Luyundima veya Marcao'nun ayrılma ihtimali nedeniyle listeye alınan Belçikalı futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden İnter ve Roma, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis gibi takımların da talip olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla 26 maça çıkan Belçikalı oyuncu 2 gol 1 asistlik katkı verdi.