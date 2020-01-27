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27.01.2020 - 11:05 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor, Messias'ı kiralıyor

Manoel Messias transferinde imza aşamasına gelen bordo-mavili kulüp, Cruzeiro’nun başarılı oyuncuyla sözleşme yenilemesini bekliyor. Brezilya ekibi, Messias ile yeni kontrat imzaladığı anda tecrübeli savunmacıyı 1.5 yıllığına Trabzonspor’a kiralayacak.

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor, Messias'ı kiralıyor
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Trabzonspor'da tek gündem stoper... Fırtına, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Manoel Messias ile her konuda anlaşmaya varmış, kulübü Cruzeiro’yla da 1.5 yıllık kiralama konusunda el sıkışmıştı. Bu haberi, Brezilya ekibinin yetkilileri de doğrulamıştı.

Transfer döneminin kapanmasına 4 gün kalırken, Karadeniz temsilcisi de artık görüşmeleri sonuçlandırmak için geri sayıma geçti. Şu anda transferin önündeki tek engel Brezilyalı oyuncunun, kulübü ile olan sözleşmesinin Aralık ayında sona ermesi.

Alternatifler de beklemede

Bu doğrultuda Cruzeiro, 29 yaşındaki futbolcu ile önce sözleşme uzatacak, daha sonra başarılı stoperi Trabzonspor’a 1.5 yıllığına kiralayacak.

Brezilya’dan gelecek bu haberi bekleyen Bordo- Mavili yönetim, transferi resmiyete dökmek adına tüm çalışmalarını tamamladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, olası bir olumsuz durum karşısında çaresiz kalmamak için de alternatif isimlerle dirsek temasını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor, Messiası kiralıyor

 

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