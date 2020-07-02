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02.07.2020 - 09:17 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a büyük piyango! Okay...

İspanyol basını, milli yıldızın Sevilla'nın transfer listesinde yer aldığını yazdı. Bonservis bedeli 40 milyon euro olan Okay'ın transferi gerçekleşirse Trabzonspor'a 4 milyon euroyu kasaya koyacak.

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a büyük piyango! Okay...
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İspanya’nın yüksek tirajlı gazetesi AS, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu’nun Sevilla’nın transfer listesinde olduğunu yazdı.

Haberde Monchi’nin Okay’ı çok istediği ve kulübü Celta Vigo’nun da 40 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği vurgulandı.

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspora büyük piyango Okay...

Eğer Okay’ın yaz döneminde transferi gerçekleşirse, Trabzonspor’un kasasına da bir sonraki satış olduğu için yüzde 10’luk pay girecek. Fırtına, Okay’ı 2018 yazında 6 milyon euroya Celta Vigo’ya göndermişti.

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