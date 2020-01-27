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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Trabzonsporlu Abdulkadir'e Alaves talip
27.01.2020 - 11:18 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri | Trabzonsporlu Abdulkadir'e Alaves talip

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncularından Abdulkadir Parmak için İspanya La Liga ekiplerinden Alaves'in harekete geçtiği iddia edildi.

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İspanya La Liga ekibi Alaves’in, Trabzonspor altyapısında yetişen Abdulkadir Parmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Badou Ndiaye transferi sonrasında takımdaki forma şansı azalan 25 yaşındaki oyuncunun da Avrupa’ya gitmek adına Alaves’ten gelebilecek olası teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Başarılı oyuncu bu sezon 27 maça çıkarken, 2 kez ağları sarstı ve 2 de gol pası verdi.

Son dakika transfer haberleri | Trabzonsporlu Abdulkadire Alaves talip

Son dakika transfer haberleri | Trabzonsporlu Abdulkadire Alaves talip
 

 

 

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