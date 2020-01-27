Son dakika transfer haberleri | Trabzonsporlu Abdulkadir'e Alaves talip

İspanya La Liga ekibi Alaves’in, Trabzonspor altyapısında yetişen Abdulkadir Parmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Badou Ndiaye transferi sonrasında takımdaki forma şansı azalan 25 yaşındaki oyuncunun da Avrupa’ya gitmek adına Alaves’ten gelebilecek olası teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Başarılı oyuncu bu sezon 27 maça çıkarken, 2 kez ağları sarstı ve 2 de gol pası verdi.



