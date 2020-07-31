31.07.2020 - 23:26 |
Son dakika transfer haberleri | Welinton, Beşiktaş'ta!
Transferde gaza basan siyah-beyazlı kulüp, N'Sakala'nın ardından bir başka Alanyasporlu Welinton'la her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Brezilyalı stopere karşılık Fatih Aksoy'u bonservisiyle Akdeniz ekibine gönderecek.
Beşiktaş Fabrice N'Sakala'nın ardından ikinci transferini de yaptı.
Ortaçizgi'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Brezilyalı stopere karşılık Fatih Aksoy'u bonservisiyle Akdeniz ekibine gönderecek. Sergen Yalçın'ın Fatih Aksoy'un yerine Alpay Çelebi'yi kullanacağı öğrenildi.