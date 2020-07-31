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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika transfer haberleri | Welinton, Beşiktaş'ta!
31.07.2020 - 23:26 |

Son dakika transfer haberleri | Welinton, Beşiktaş'ta!

Transferde gaza basan siyah-beyazlı kulüp, N'Sakala'nın ardından bir başka Alanyasporlu Welinton'la her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Brezilyalı stopere karşılık Fatih Aksoy'u bonservisiyle Akdeniz ekibine gönderecek.

Son dakika transfer haberleri | Welinton, Beşiktaş'ta!
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Beşiktaş Fabrice N'Sakala'nın ardından ikinci transferini de yaptı.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberleri | Welinton, Beşiktaşta

Beşiktaş, Brezilyalı stopere karşılık Fatih Aksoy'u bonservisiyle Akdeniz ekibine gönderecek. Sergen Yalçın'ın Fatih Aksoy'un yerine Alpay Çelebi'yi kullanacağı öğrenildi.

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