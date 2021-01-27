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27.01.2021 - 12:47 |

Son dakika transfer haberleri - West Bromwich, Diagne için Galatasaray'la anlaştı

West Bromwich Albion, Mbaye Diagne’nin kiralanması konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Son dakika transfer haberleri - West Bromwich, Diagne için Galatasaray'la anlaştı
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İngiliz basını, Premier Lig ekibi West Bromwich'in Diagne'nin kiralık transferi için Galatasaray'la anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sky Sports muhabiri Rob Dorsett, West Bromwich ile Galatasaray'ın Diagne için anlaşma sağladığını açıkladı. Dorsett anlaşmanın satın alma opsiyonlu olduğunu belirtti.

Albion'un şu anda Senegalli forvetin İngiltere'ye gidip sağlık kontrolünden geçmesi için düzenlemeler yaptığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri - West Bromwich, Diagne için Galatasarayla anlaştı

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