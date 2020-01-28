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HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Son dakika | Transfer yasağı kalktı, Ankaragücü 3 oyuncuyla anlaştı!
28.01.2020 - 14:42 |

Son dakika | Transfer yasağı kalktı, Ankaragücü 3 oyuncuyla anlaştı!

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı. Başkent ekibi, Venezuelalı Bello, Başakşehir'den Gökhan İnler ve BB Erzurumspor'dan Muhammed ile prensipte el sıkıştı.

Son dakika | Transfer yasağı kalktı, Ankaragücü 3 oyuncuyla anlaştı!
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Beinsports'un son dakika haberine göre; MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.

Başkent ekibi, Venezuelalı forvet Eduard Bello, Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ve BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed ile prensip anlaşmasına vardı.

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