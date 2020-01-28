Son dakika | Transfer yasağı kalktı, Ankaragücü 3 oyuncuyla anlaştı!

Beinsports'un son dakika haberine göre; MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.

Başkent ekibi, Venezuelalı forvet Eduard Bello, Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ve BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed ile prensip anlaşmasına vardı.