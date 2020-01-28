28.01.2020 - 14:42 |
Son dakika | Transfer yasağı kalktı, Ankaragücü 3 oyuncuyla anlaştı!
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı. Başkent ekibi, Venezuelalı Bello, Başakşehir'den Gökhan İnler ve BB Erzurumspor'dan Muhammed ile prensipte el sıkıştı.
Beinsports'un son dakika haberine göre; MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.
Başkent ekibi, Venezuelalı forvet Eduard Bello, Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ve BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed ile prensip anlaşmasına vardı.