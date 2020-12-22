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22.12.2020 - 07:42 |

Son dakika | Transferi açıkladı: 'Toku, Galatasaray'ın takibinde'

Galatasaray'ın Danimarka Fremad Amager'da forma giyen Emmanuel Toku'nun peşinde olduğu ortaya çıktı.

Son dakika | Transferi açıkladı: 'Toku, Galatasaray'ın takibinde'
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Kuzey ülkelerinde oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Danimarka 2. Lig ekibi Fremad Amager'da forma giyen Emmanuel Toku'yu takibe aldı. Ancak Galatasaray'a rakip çıktı.Fremad Amager'in yardımcı antrenörü Timur Daguev, Galatasaray, Rus ekibi CSKA Moskova ve Danimarka 1. Lig takımı FC Nordsjaelland'ın 20 yaşındaki Ganalı futbolcuyu istediğini açıkladı

Timur Daguev "Eylül ayında Skive IK'yı deplasmanda yenerken, iki golü de Emmanuel Toku atmıştı. O maçı CSKA Moskova yetkilileri izledi. İlk temaslar, görüşmeler o sıralarda başladı ama sonra her şey sakinledi. Sonrasında Danimarka'nın en iyi takımı Brondby'yi 2-1 yendiğimi maçta Toku bir gol attı, çılgın performans gösterdi. O maçı FC Nordsjaelland ve Galatasaray'ın da takip ettiği söyleniyor. Galatasaray'ın ne kadar istekli olduğunu bilmiyorum ama görünüşe göre Toku basında çok popüler. Çünkü Türk gazetecilerin telefon numaralarını engellemekten sıkıldım. FC Nordsjaelland, Toku'yu gerçekten istiyor." açıklamasını yaptı.

Hücumcu orta saha oyuncusu Emmanuel Toku, bu sezon Fremad Amager'da 20 resmi maça çıkarken, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika | Transferi açıkladı: Toku, Galatasarayın takibinde

Maç özeti | Galatasaray-Real Madrid

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