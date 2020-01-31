Son dakika transferi | Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı!

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta son dakika transferi yaşandı. Saat 17:59'da TFF'ye belgeler verildi. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i 1.5 yıllık kiraladı. Bu gece İstanbul'a gelecek olan Ganalı oyuncu, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Ayrıca transfer sonrası yabancı sayısını geçen siyah-beyazlılarda, 1 yabancı futbolcunun da sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

Öte yandan Trt Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın sağlık kontrolü için özel maddesi var, olumsuz rapor çıkarsa transfer iptal olacak.

Boateng'in Barcelona'ya attığı goller