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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika transferi | Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı!
31.01.2020 - 19:40 |

Son dakika transferi | Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı!

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu ile sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalanacak. Boateng 1,5 yıl boyunca Beşiktaş forması giyecek.

Son dakika transferi | Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı!

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta son dakika transferi yaşandı. Saat 17:59'da TFF'ye belgeler verildi. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i 1.5 yıllık kiraladı. Bu gece İstanbul'a gelecek olan Ganalı oyuncu, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Ayrıca transfer sonrası yabancı sayısını geçen siyah-beyazlılarda, 1 yabancı futbolcunun da sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

Öte yandan Trt Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın sağlık kontrolü için özel maddesi var, olumsuz rapor çıkarsa transfer iptal olacak.

Son dakika transferi | Beşiktaş, Kevin-Prince Boatengi kiraladı

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