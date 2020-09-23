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HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | TRT Spor Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
23.09.2020 - 13:24 |

Son dakika | TRT Spor Ersin Düzen'in maaşını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde TRT'den aylık 400 bin TL aldığı iddia edilen Ersin Düzen'in maaşı hakkında kurumdan açıklama geldi.

Son dakika | TRT Spor Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
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TRT'den aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.

Kurumdan yapılan resmi açıklamada Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği bilgisi verildi.

Duyuruda 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı.

Son dakika | TRT Spor Ersin Düzenin maaşını açıkladı

Son dakika | TRT Spor Ersin Düzenin maaşını açıkladı

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