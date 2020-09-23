23.09.2020 - 13:24 |
Son dakika | TRT Spor Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
Geçtiğimiz günlerde TRT'den aylık 400 bin TL aldığı iddia edilen Ersin Düzen'in maaşı hakkında kurumdan açıklama geldi.
TRT'den aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.
Kurumdan yapılan resmi açıklamada Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği bilgisi verildi.
Duyuruda 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı.
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