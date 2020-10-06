Son dakika | Tümer Metin ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'nin transferlerini değerlendirdi

Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girerken 14 oyuncusu ile yollarını ayırıp 18 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Nokta transferler için büyük çaba sarf eden sarı-lacivertli kulüpte, Başkan Ali Koç ile kurmayları yoğun mesai harcadı. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 14 isimle ise yollar ayrıldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş Tümer Metin ve Tuncay Şanlı katıldıkları programda sarı lacivertlilerin yeni transferlerini yorumladılar;

"2 TANE 11 ÇIKABİLECEK KADRO"

Tümer Metin: Mazereti olmayani, mazeretin tamamını futbolcunun üzerine bırakan bir kadro kurdu Emre Belözoğlu ve Ali Koç. Rotasyon artık Fenerbahçe ile yanyana anılmaz. 2 tane 11 çıkarıp yarışabilecek bir kadrosu var. Kadrodan ziyade Erol hocanın maharetlerinin konuşulacağı bir süreç olacak.

"BELKİ PEROTTI, CISSE YEDEK OLACAK"

Tümer Metin: Hafta hafta ilerledikçe takımlar daha çok efor sarf edecek ama herkes oynamak istiyor. Nazım Sangare Türkiye'de geçirdiği vakitten sonra ilk kez yedek oturuyor. Belki Perotti, Cisse yedek oturacak.

"HERKESİN İSTEYEBİLECEĞİ BİR KADRO"

Tümer Metin: Bir çok oyuncu dışarıda kalacak. Oranın sevk ve idaresini Erol hocanın iyi yapması lazım. Orada rotasyon yaparken ahengi bozmamak lazım. Herkesin elinde olmasını isteyebileceği bir kadrosu var Erol hocanın elinde.

"BİZ DAHA NE YAPALIM DESE YERİDİR"

Bundan sonra %51 futbolcularda, %49 Erol hocada bitiyor konu. Ali Koç Başkan ve Emre Belözoğlu artık sizin için daha ne yapalım dese yeridir.

"ADEMİ İYİ ALTERNATİF, PEROTTI KALİTE"

Tuncay Şanlı: Perotti'nin kalitesini konuşmaya çok gerek yok. Ademi transferini belki kimse beklemiyordu ama çok uzun boylu olduğu için ağır gözükebilir. Aksine çabukluğu da olan bir oyuncu. Alternatif olarak katkı sağlayacaktır.

"PELKAS TÜMER METİN GİBİ BİR OYUNCU"

Tuncay Şanlı: Pelkas oyunu geriden kurabilen, 10 numara ve kanatlarda oynayabilen bir oyuncu. Eğer kalitesini sahaya yansıtabilirse Tümer Metin gibi bir oyuncu dedi bir arkadaşım. Özellikle Perotti'nin camia ve taraftar adına farklılık ve heyecan yaratacağına eminim.