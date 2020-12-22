Son dakika | TÃ¼rkiye KupasÄ±nda son 16 turu programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

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22.12.2020 - 16:06 |

Son dakika | Türkiye KupasÄ±'nda son 16 turu programÄ± açÄ±klandÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Â

Son dakika | Türkiye KupasÄ±'nda son 16 turu programÄ± açÄ±klandÄ±
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maÃ§ eleme sistemiyle oynanacak mÃ¼sabakalarÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

12 Ocak SalÄ±:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 EylÃ¼l)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Ã‡arÅŸamba:

15.45 Ä°ttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAÅž Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (StadÄ± henÃ¼z belirlenmedi)

20.45 BeÅŸiktaÅŸ-Ã‡aykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak PerÅŸembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)

20.45 FenerbahÃ§e-KasÄ±mpaÅŸa (Ãœlker)

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