Son dakika | TÃ¼rkiye KupasÄ±nda son 16 turu programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Son dakika | Türkiye KupasÄ±'nda son 16 turu programÄ± açÄ±klandÄ±
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maÃ§ eleme sistemiyle oynanacak mÃ¼sabakalarÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
12 Ocak SalÄ±:
15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)
18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 EylÃ¼l)
20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
13 Ocak Ã‡arÅŸamba:
15.45 Ä°ttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAÅž Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir)
18.45 Tuzlaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (StadÄ± henÃ¼z belirlenmedi)
20.45 BeÅŸiktaÅŸ-Ã‡aykur Rizespor (Vodafone Park)
14 Ocak PerÅŸembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)
20.45 FenerbahÃ§e-KasÄ±mpaÅŸa (Ãœlker)
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