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12.10.2020 - 14:44 | | İSTANBUL,(DHA)-

Son dakika - Türkiye - Sırbistan maçının hakemi Georgi Kabakov

A Milli Takımımızın, Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi grup karşılaşmasını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Son dakika - Türkiye - Sırbistan maçının hakemi Georgi Kabakov
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 UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’ta Türkiye, 14 Ekim Perşembe günü Sırbistan’ı konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Saat 21:45’te başlayacak karşılaşmada Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov’un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ve Diyan Valkov üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

A Milli Futbol Takımı 4’üncü maçlar öncesinde 2 puanla 3’üncü sırada bulunurken, konuk Sırbistan ise 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

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