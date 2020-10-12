Son dakika - Türkiye - Sırbistan maçının hakemi Georgi Kabakov

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’ta Türkiye, 14 Ekim Perşembe günü Sırbistan’ı konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Saat 21:45’te başlayacak karşılaşmada Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov’un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ve Diyan Valkov üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

A Milli Futbol Takımı 4’üncü maçlar öncesinde 2 puanla 3’üncü sırada bulunurken, konuk Sırbistan ise 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.