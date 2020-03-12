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12.03.2020 - 19:14 |

Son dakika... Türkiye’de maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkedeki spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak.

Son dakika... Türkiye’de maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkedeki spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 4 maçın seyircisiz olarak oynanacağı kesinleşti. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması Fenerbahçe-Trabzonspor maçı da seyircisiz oynanacak.

İşte o maçlar; 

Trabzonspor-Başakşehir
Galatasaray-Beşiktaş
Başakşehir-Alanyaspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında taraftar olmayacak
Öte yandan ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak. 

Son dakika... Türkiye’de maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak

 

 

    Türkiye’de maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak!
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