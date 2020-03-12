Son dakika... Türkiye’de maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkedeki spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 4 maçın seyircisiz olarak oynanacağı kesinleşti. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması Fenerbahçe-Trabzonspor maçı da seyircisiz oynanacak.

İşte o maçlar;



Trabzonspor-Başakşehir

Galatasaray-Beşiktaş

Başakşehir-Alanyaspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında taraftar olmayacak

Öte yandan ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.