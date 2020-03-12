12.03.2020 - 19:14 |
Son dakika... Türkiye’de maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkedeki spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkedeki spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 4 maçın seyircisiz olarak oynanacağı kesinleşti. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması Fenerbahçe-Trabzonspor maçı da seyircisiz oynanacak.
İşte o maçlar;
Trabzonspor-Başakşehir
Galatasaray-Beşiktaş
Başakşehir-Alanyaspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında taraftar olmayacak
Öte yandan ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.