Son dakika | Türkiye'de voleybol ligleri resmen tescil edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.

İşte Üstündağ'nın sözleri;

Kulüplerle yaptığımız düzenli görüşmelerin ardından bugün Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız toplantıda alınan kararlar neticesinde; Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ni bu şekilde tescil ederek liglerimizde şampiyon ilan etmiyoruz. Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16’şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonununda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz.

Erkekler Ligi'nde Fenerbahçe, Kadınlar Ligi'nde Vakıfbank lider durumdaydı.

Eczacıbaşı'dan ilk açıklama

Eczacıbaşı Vitra Menajeri Nalan Urali, "Çok olumlu bir karar. Uzun zamandır beklediğimiz bir karardı. FIVB ve CEV oynattıkları milli ve kulüp maçlarını iptal etmişti. Bizim de yapmamız gereken buydu. Bizim açımızdan sevindirici bir haber. Avrupa'da oynanmayan maçlar içimizde ukde kaldı." dedi.