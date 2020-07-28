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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi!
28.07.2020 - 23:57 | | AA

Son dakika | Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi!

Tuzlaspor, penaltı atışları sonucunda 5-4'lük skorla TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Son dakika | Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi!
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Antalya'da oynanan, normal süresi ile uzatma bölümü golsüz sona eren TFF 2. Lig play-off final maçında, Manisa FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen 3'üncü ve son ekip oldu. 

Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor'un, Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'a, play-off şampiyonluk kupası törenle verildi. 

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı. 

Daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almayan Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde de Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Son dakika | Tuzlaspor, TFF 1. Lige yükseldi

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