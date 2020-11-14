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14.11.2020 - 20:23 |

Son dakika - Udinese golcüsü Stefano Okaka'dan Fenerbahçe tepkisi!

Udinese'nin golcü yıldızı Stefano Okaka, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.

Son dakika - Udinese golcüsü Stefano Okaka'dan Fenerbahçe tepkisi!
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Udinese forması giyen golcü oyuncu Stefano Okaka, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarının üzerine tepki gösterdi.

İtalya'da bonservisini alarak Fenerbahçe'ye gideceği yazılan tecrübeli golcü, "Şaka yapmanın anlamı yok. Hakkımda yazılan yanlış şeyleri kabul edemem. Fenerbahçe ile anlaştığım ve Udinese'den bonservisimi istediğim söyleniyor. Eleştiriyi kabul ederim ama bunları kabul edemem. Udinese ile ilişkilerim çok iyi, şu anda kusursuz" dedi.

Udinese ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcu, 7 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika - Udinese golcüsü Stefano Okakadan Fenerbahçe tepkisi

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