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01.09.2020 - 14:35 |

Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle eşleşti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak. Galatasaray (Neftçi Bakü'yü elerse) Renova-Hajduk maçının tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor...
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu.

Ventspils/Rosenborg maçının galibiyle Alanyaspor eşleşti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak. 

G.Saray, Neftçi Bakü'yü elerse Renova-Hajduk maçının galibiyle oynayacak 

Galatasaray (Neftçi Bakü'yü elerse) Renova-Hajduk maçının tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.

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