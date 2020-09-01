01.09.2020 - 14:35 |
Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle eşleşti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak. Galatasaray (Neftçi Bakü'yü elerse) Renova-Hajduk maçının tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu.
Ventspils/Rosenborg maçının galibiyle Alanyaspor eşleşti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak.
G.Saray, Neftçi Bakü'yü elerse Renova-Hajduk maçının galibiyle oynayacak
Galatasaray (Neftçi Bakü'yü elerse) Renova-Hajduk maçının tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.
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