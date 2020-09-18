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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!
18.09.2020 - 15:45 |

Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu.

Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının, 3. eleme turunu geçmeleri halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Milan ile eşleşebilir

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, 3. eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave'yi eleyip play-off turuna yükselmesi durumunda İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

G.Saray'da Rangers ihtimali

Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda oynayacak.

Alanyaspor turu geçerse PSV rakip olabilir

Aytemiz Alanyaspor ise üçüncü turda Norveç ekibi Rosenborg'u geçmesi halinde, Slovenya ekibi Mura ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasındaki 3. tur maçını geçen tarafla play-off turunda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça sahasında çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Son dakika | UEFA Avrupa Liginde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyasporun rakipleri belli oldu

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