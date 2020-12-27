Son dakika - UEFA Başkanı Ceferin'den İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için seyirci açıklaması!

UEFA Başkanı Ceferin, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali hakkında açıklamalarda bulundu.

Ceferin, Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanmasını istediğini ve bu yönde plan yaptıklarını söylerken, bu durumun Koronavirüs aşısına da bağlı olduğunu sözlerine ekledi.



UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, "2021'de ne olacağını söylemek için erken. Önce aşıyı ve aşının etkisini görmemiz gerekiyor. Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanması için plan yapıyoruz ama dediğim gibi önce koronavirüs aşısının ne kadar hızlı ve yaygın olacağını görmeliyiz." dedi.