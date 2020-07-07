Son dakika | UEFA kural değişikliklerini açıkladı

UEFA resmi internet sitesinden, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde sezonun kalanıyla ilgili yapılan kural değişikliklerini duyurdu. Esame listelerinin 18’den 23’e çıkarıldığı, karşılaşmanın uzatmaya gitmesi durumunda 6 oyuncu değişikliğine izin verileceği ve önümüzdeki karşılaşmaların öncesinde her takımın 3 yeni oyuncuyu kadrosuna almasına izin verildiği aktarıldı.

Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında FC Kopenhag ile karşı karşıya gelecek Başakşehir’i de yakından ilgilendiren kural değişikliklerinin yanı sıra, İstanbul ekibinin rakibiyle oynayacağı stada henüz karar verilmediği de duyuruldu. Maçın, ev sahibi ekibin Danimarka'daki stadında ya da Almanya’da UEFA tarafından belirlenecek başka bir statta oynanacağı, kararın sonra verileceği belirtilerek kural değişiklikleri şöyle sıralandı:



+ Kulüpler bu süreçte yeni oyuncu kaydı yaparak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının kadrolarına dahil edebilecekler.



+ Her takım, kadrosu 25 kişiyle sınırlı kalmak kaydıyla, A listesine yeni 3 futbolcuyu ekleyebilecektir. Bu doğrultuda yer açmak için listedeki oyuncular çıkartılabilecektir.



+ Bu futbolcuların, hali hazırda kulübün bünyesinde bulunan, 3 Şubat’tan itibaren lisansı çıkmış olması gerekmektedir.



+ Takımlar bundan böyle 5 oyuncu değişikliği yapabilecek ancak bu değişikliklerin yalnızca 3 tanesi maç içerisinde gerçekleştirebilecek.



+ Diğerleri devre arasında, uzatmalarla normal maç zamanı arası ve uzatmalardaki devre arasında olabilecek. Maç uzatmaya giderse, ekstra bir oyuncu değişikliğine daha izin verilecek.



+ Karşılaşmaların esame listesinde bundan böyle 18 oyuncu yerine 23 futbolcudan oluşan bir listeye izin verilecek. Takımların maç kadrosunda oyuncu seçim opsiyonları fazlalaşacak.