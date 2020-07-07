Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | UEFA kural değişikliklerini açıkladı
07.07.2020 - 17:14 |

Son dakika | UEFA kural değişikliklerini açıkladı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sezonun devamı için bir dizi kural değişikliği hayata geçirildi. 3 yeni futbolcunun kadro listesine eklenmesine izin verilirken, oyuncu değişiklik hakkı 6’ya kadar çıkartıldı, esame listeleri ek 5 isimle 23'e yükseltildi.

Son dakika | UEFA kural değişikliklerini açıkladı
ABONE OL
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

UEFA resmi internet sitesinden, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde sezonun kalanıyla ilgili yapılan kural değişikliklerini duyurdu. Esame listelerinin 18’den 23’e çıkarıldığı, karşılaşmanın uzatmaya gitmesi durumunda 6 oyuncu değişikliğine izin verileceği ve önümüzdeki karşılaşmaların öncesinde her takımın 3 yeni oyuncuyu kadrosuna almasına izin verildiği aktarıldı.

Son dakika | UEFA kural değişikliklerini açıkladı

Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında FC Kopenhag ile karşı karşıya gelecek Başakşehir’i de yakından ilgilendiren kural değişikliklerinin yanı sıra, İstanbul ekibinin rakibiyle oynayacağı stada henüz karar verilmediği de duyuruldu. Maçın, ev sahibi ekibin Danimarka'daki stadında ya da Almanya’da UEFA tarafından belirlenecek başka bir statta oynanacağı, kararın sonra verileceği belirtilerek kural değişiklikleri şöyle sıralandı:

+ Kulüpler bu süreçte yeni oyuncu kaydı yaparak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının kadrolarına dahil edebilecekler.

+ Her takım, kadrosu 25 kişiyle sınırlı kalmak kaydıyla, A listesine yeni 3 futbolcuyu ekleyebilecektir. Bu doğrultuda yer açmak için listedeki oyuncular çıkartılabilecektir.

+ Bu futbolcuların, hali hazırda kulübün bünyesinde bulunan, 3 Şubat’tan itibaren lisansı çıkmış olması gerekmektedir.

+ Takımlar bundan böyle 5 oyuncu değişikliği yapabilecek ancak bu değişikliklerin yalnızca 3 tanesi maç içerisinde gerçekleştirebilecek.

+ Diğerleri devre arasında, uzatmalarla normal maç zamanı arası ve uzatmalardaki devre arasında olabilecek. Maç uzatmaya giderse, ekstra bir oyuncu değişikliğine daha izin verilecek.

+ Karşılaşmaların esame listesinde bundan böyle 18 oyuncu yerine 23 futbolcudan oluşan bir listeye izin verilecek. Takımların maç kadrosunda oyuncu seçim opsiyonları fazlalaşacak.

 

 

 

Murat Özen: "Nkoudou'nun kronik sakatlığı varsa neden transfer edildi?"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı
    Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı
  2. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin ilk 11...
    Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin ilk 11...
  3. Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı
    Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı
  4. Giresunspor Asbaşkanı Usta: "Artık prestij maçlarına çıkacağız"
    Giresunspor Asbaşkanı Usta: "Artık prestij maçlarına çıkacağız"
  5. Necip Çarıkcı: Boluspor'u ligde tutacağız
    Necip Çarıkcı: Boluspor'u ligde tutacağız



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak

Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi

Son dakika transfer haberleri - Balotelli, Al Sharjah yolcusu

Son dakika transfer haberleri - Balotelli, Al Sharjah yolcusu

Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok

Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok

Sıradaki Haber