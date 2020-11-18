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18.11.2020 - 19:58 |

Son Dakika | UEFA resmen açıkladı! Hükmen mağlup edildi...

Uluslar Ligi'nde takım halinde Oslo'da karantinada kalan ve Romanya maçı ertelenen Norveç'e UEFA tarafından hükmen mağlubiyet verildi.

Son Dakika | UEFA resmen açıkladı! Hükmen mağlup edildi...
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Koronavirüs pandemisi kaynaklı oynanamayan İsviçre-Ukrayna maçının ardından Romanya-Norveç mücadelesi de ileri bir tarihe ertelenmişti. UEFA ise tüm Norveç takımının Oslo'da karantinada olması sebebiyle Norveç'e hükmen mağlubiyet kararı verdi. Romanya 3-0 galip sayıldı. Norveç'in bu karara 5 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Norveç Milli Takımı'na seyahat yasağı getirilmişti. Norveç'in bu akşamki Avusturya maçına testleri negatif çıkmış teknik adam ve genç oyuncularla çıkması bekleniyor.

Son Dakika | UEFA resmen açıkladı Hükmen mağlup edildi...

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