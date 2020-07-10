Son dakika - UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final için kura çekimleri yapıldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak.
UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Devler Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmelerinde karşı karşıya gelecek takımlar belirlendi.
'TFF'ye teşekkür ederiz'
Kura öncesi kısa bir konuşma yapan UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." dedi.
Kuraya göre; çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında turu geçen takım, Lyon -Juventus mücadelesinde tur atlayan ekiple karşılaşacak. Leipzig’in rakibi ise Atletico Madrid oldu. Çeyrek finaldeki diğer karşılaşma ise Napoli-Barcelona ve Chelsea-Bayern Münih maçlarında turlayan takımlar arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki son eşleşme ise Atalanta-Paris Saint Germain oldu.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus
Leipzig - Atletico Madrid
Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih
Atalanta - Paris Saint Germain
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid - Manchester City / Lyon- Juventus / Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih /
Leipzig - Atletico Madrid / Atalanta - Paris Saint Germain
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak. Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.
SON 16 TURU
7-8 AĞUSTOS
Bayern Münih-Chelsea (3-0)
Barcelona-Napoli (1-1)
Manchester City-R.Madrid (2-1)
Juventus-Lyon (0-1)
Not: Son 16’nın rövanşları ev sahiplerinin sahasında oynanacak.
ÇEYREK FİNALLER
12-15 AĞUSTOS
Atalanta
Atletico Madrid
RB Leipzig
PSG
YARI FİNALLER
18-19 AĞUSTOS
FİNAL
23 AĞUSTOS