Son dakika - UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Devler Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmelerinde karşı karşıya gelecek takımlar belirlendi.

'TFF'ye teşekkür ederiz'

Kura öncesi kısa bir konuşma yapan UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." dedi.

Kuraya göre; çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında turu geçen takım, Lyon -Juventus mücadelesinde tur atlayan ekiple karşılaşacak. Leipzig’in rakibi ise Atletico Madrid oldu. Çeyrek finaldeki diğer karşılaşma ise Napoli-Barcelona ve Chelsea-Bayern Münih maçlarında turlayan takımlar arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki son eşleşme ise Atalanta-Paris Saint Germain oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih

Atalanta - Paris Saint Germain

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid - Manchester City / Lyon- Juventus / Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih /

Leipzig - Atletico Madrid / Atalanta - Paris Saint Germain

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak. Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.

SON 16 TURU

7-8 AĞUSTOS

Bayern Münih-Chelsea (3-0)

Barcelona-Napoli (1-1)

Manchester City-R.Madrid (2-1)

Juventus-Lyon (0-1)

Not: Son 16’nın rövanşları ev sahiplerinin sahasında oynanacak.

ÇEYREK FİNALLER

12-15 AĞUSTOS

Atalanta

Atletico Madrid

RB Leipzig

PSG

YARI FİNALLER

18-19 AĞUSTOS

FİNAL

23 AĞUSTOS