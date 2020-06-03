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03.06.2020 - 18:38 |

Son dakika | UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan 1 yıl men etti

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdi.

Son dakika | UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan 1 yıl men etti
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

UEFA, finansal fair play yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle, Trabzonspor'u Avrupa kupalarından men etti. Bordo mavili kulübün, geçtiğimiz yılın temmuzunda istenen koşulları karşılayamadığı için, Avrupa kupalarına katılamayacağı duyuruldu.

Önümüzdeki iki sezondan birinde Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanırsa bundan faydalanamayacağı duyuruldu.

UEFA'nın açıklamasında daha önce, yaptırımın yürürlüğe girmemesi için şart koşulduğu hatırlatıldı. 2019 finansal yılına ait verilerin sonuçlarını da kapsayan koşulların olumlu sonuçlanması durumunda yaptırımların uygulamaya geçmeyeceğini karar verilmiş olduğu ancak şimdi, Trabzonspor'un bu finansal yıl için belirlenen hedeflere ulaşamadığının tespit edildiği duyuruldu. Bu veriler ışığında kulübün 1 yıl Avrupa kupalarından men edildiği vurgulandı. Trabzonspor bu sezon şampiyon olması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak.

Son dakika | UEFA, Trabzonsporu Avrupadan 1 yıl men etti

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