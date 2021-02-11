Son dakika | UEFA’dan Coltescu açıklaması!

Onur Dinçer - Skorer

Avrupa futbolunun patronu UEFA'dan Rumen hakem Coltescu ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Paris Saint Germain-Başakşehir maçının ertelenmesine ve hakem dörtlüsünün değişerek ertesi gün tamamlanmasına neden olan ırkçılık olayıyla ilgili UEFA bir süredir inceleme gerçekleştiriyordu.

UEFA’dan yapılan açıklamada dördüncü hakem Sebastian Coltescu ve yardımcı hakem Octavian Şovre’nin UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 11. maddesini potansiyel ihlallerine bakıldığı belirtildi “UEFA Disiplin müfettişi tarafından yürütülen soruşturmayı takiben Coltescu ve Şovre’ye adli kovuşturma açılmıştır. Disiplin Kurulu zaman içinde kararını verdiğinde, dosya ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacaktır” denildi.