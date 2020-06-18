Son dakika - UEFA'dan Finansal Fair Play kararı

UEFA’nın iki gün süren yönetim kurulu toplantısının ilk günü gibi, ikinci gününden de önemli kararlar çıktı. Avrupa’daki kulüplerin sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı finansal fair play kurallarında, corona salgını süreci nedeniyle geçici bazı esnemeler gerçekleştirilmesine karar verildi, transfer dönemiyle ilgili tarih verildi. Yapılan değişiklikler maddeler halinde duyuruldu.

+ UEFA liglerinde mücadele eden tüm kulüpler, vergiler, maaşlar ve transfer harcamaları bağlamında vadesi geçmiş borçları olmadığını (30 Haziran yerine) 31 Temmuz’a ve 30 Eylül’e kadar kanıtlamak zorundadır.

+ UEFA liglerinde mücadele eden tüm kulüpler, diğer kulüplerin ödeme hesap bilgileriyle çapraz karşılaştırma yapılmasını sağlaması açısından, transferlerle ilgili alacak hesaplarının bilgisini 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde raporlamak zorundadır.

+ 2020 finansal yılının değerlendirmesi bir yıl ertelenmiştir ve 2021 finansal yılı ile birlikte ele ele alınarak değerlendirilecektir.

+ 2020-21 sezonu izleme dönemi kısaltılmaktadır ve yalnızca iki raporlama dönemini kapsayacaktır (2018 ve 2019’da sonlanan finansal yıllar).

+ 2021-21 izleme dönemi uzatılmıştır ve dört raporlama dönemini içerecektir (2018, 2019, 2020 ve 2021’de sonlanan finansal yıllar).

+ 2020 ve 2021 finansal yılları tek bir periyot olarak değerlendirilecektir.

+ Pandeminin olumsuz etkisi, 2020 ve 2021’in birleştirilmiş ortalamasının alınmasıyla etkisizleştirilip, spesifik Covid 19 düzenlemelerine olanak verecektir.

+ 2020-21 sezonu UEFA kupalarının grup aşaması için kadro bildirme için olan son tarih, 6 Ekim 2020 olarak düzenlenmiştir. UEFA Yönetim Kurulu, tüm üye ülke federasyonlarından önümüzdeki yaz transfer sezonunu uyumlu bir şekilde sonlandırmak adına 5 Ekim 2020 olarak son tarih ayarlaması yapmaları çağrısında bulunmuştur.

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