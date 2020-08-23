Son dakika | UEFA'dan Okan Buruk'a uyarı cezası

UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in bu sezonki son maçı olan Kopenhag karşılaşması, turuncu-lacivertli ekibe aynı zamanda ceza da getirdi. Kendi sahasında tek golle kazandığı mücadelenin rövanşında, Danimarka takımına deplasmanda üç farklı mağlup olan İstanbul ekibi, son 16 turunda elenmişti.

Parken Stadı’nda 5 Ağustos’ta oynanan maçın, planlanandan geç başladığı ortaya çıktı. UEFA bu gecikmeden sorumlu tuttuğu kulübe ve teknik direktöre ceza kestiğini duyurdu. UEFA’dan yapılan açıklamada Başakşehir Kulübü ve takımın teknik direktörü Okan Buruk’a uyarı cezası verildiği belirtildi.