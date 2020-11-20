Son Dakika | Ufuk Sarıca ile yollar resmen ayrıldı

A Milli Basketbol Takımında başantrenör Ufuk Sarı ile yollar ayrıldı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada Ufuk Sarıca ve kulübü Pınar Karşıyakaya teşekkür edildi.

TBFnin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz.

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