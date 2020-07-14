Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Uğurcan Çakır için İngiltere'den 20 milyon Euro'luk teklif!
14.07.2020 - 14:52 |

Son dakika | Uğurcan Çakır için İngiltere'den 20 milyon Euro'luk teklif!

İngiltere Premier Ligi takımlarından Sheffield United, Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ada temsilcisi, sezonun tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki kaleci için Trabzonspor ile resmi temaslara başlayacak.

ABONE OL

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir.

Son dakika | Uğurcan Çakır için İngiltereden 20 milyon Euroluk teklif

NTV Spor2un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak. Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresi, 5 yıllık.

Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.

Son dakika | Uğurcan Çakır için İngiltereden 20 milyon Euroluk teklif

 

    K League'da 11. haftada atılan goller
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
      Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
    2. Son dakika | Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe iddiaları sonrası...
      Son dakika | Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe iddiaları sonrası...
    3. Ronaldo’nun oğlunun görüntüleri tepki topladı! Polis inceleme başlattı
      Ronaldo’nun oğlunun görüntüleri tepki topladı! Polis inceleme başlattı
    4. Transfer haberleri | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu
      Transfer haberleri | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu
    5. Menemenspor'da Mehmet Boztepe'den veda mesajı
      Menemenspor'da Mehmet Boztepe'den veda mesajı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yılmaz Vural: Hala şansımız var

    Yılmaz Vural: Hala şansımız var

    Son dakika | Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı!

    Son dakika | Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı!

    Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı

    Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı

    Denizlispor'da büyük sevinç

    Denizlispor'da büyük sevinç

    Sıradaki Haber