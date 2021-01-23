Son dakika - Uğurcan Çakır: "Yeni hocamızla çıkışa geçtik"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"Abdülkadir Ömür bizim öz kardeşimiz gibi, inşallah daha güçlü dönecek. Bu sefer de geldiğinde inşallah bize çok güç katacak."



"Takım halinde iyi savunma yaptık, kompakt durduk. Ben de en geriden antrenmanlarda çalıştığımızı maçta görünce motive oluyorum. Yeni hocamızla çıkışa geçtik. Takımda herkes birbiri için mücadele ediyor, birbirini itiyor, bu çok özel."