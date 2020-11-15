Son dakika - Ümit Milliler göz dolduruyor! Dikkat çeken jenerasyon...

CELAL UMUT EREN



U21 Milli Takımımız, Avusturya U21 karşısında elde ettiği 3-2’lik galibiyetle herkese heyecan kattı. Son dakikaya kadar süren mücadele ve istekli görüntü tam not alırken, özellikle kadro kalitesi dikkat çekti.

Tolunay Kafkas yönetimindeki gençler, oluşturdukları jenerasyonla gelecek vaat ediyor. Avusturya maçında hem ilk 11’e hem de yedek kulübesine bakıldığında güçlü isimler göze çarpıyor. Avusturya önünde 3 gol atan Halil İbrahim Dervişoğlu, Twente’de oynuyor ve hücumda çok yönlü oynuyor.Bursaspor’da bu sezon çıkışa geçen ve golleriyle ses getiren Ali Akman da herkesin gözdesi... Fenerbahçe’nin son yıllardaki en önemli altyapı yıldızı Ömer Faruk Beyaz da henüz 17 yaşında olmasına karşın potansiyeliyle sivriliyor.Trabzonspor’dan yetişen iki yıldız Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen de savunmada güven veriyor. Başakşehir’in Altınordu’dan transfer ettiği stoper Ravil Tagir de şu anda Avrupa’nın en yetenekli defansları arasında gösteriliyor. Beşiktaş’ın sol beki Rıdvan Yılmaz ve kaleci Ersin de adaylar arasında... Gençlerbirliği’nin altyapı ürünü Berat Özdemir orta sahada çift yönlü oyunu ve forvet İlker Karakaş da yetenekleriyle beğeni topluyor.

Burak da var

U21 Milli Takım’da potansiyelli gençler arasında Burak Kapacak ismi de öne çıkıyor. Avusturya karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bursaspor’daki görüntüsüyle yıldızlaştı. Burak’ın Kosova ile 17 Kasım Salı günü oynanacak maçta yer alması bekleniyor.

Yusuf Barası Türkiye’yi seçti

21 Yaş Altı 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup maçları için kampta olan Ümit Milli Takımı kadrosuna Yusuf Barası dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hollanda’nın Az Alkmaar takımında forma giyen ve Hollanda’nın alt yaş milli takımlarında oynayan forvet oyuncusu Yusuf, yetkililerin ailesi ve kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımı’nı tercih etti ve Samsun’da kampta olan Ümit Milli Takım aday kadrosuna katıldı.

Lille'i Sırtlayan Türkler