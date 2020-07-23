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23.07.2020 - 13:13 |

Son dakika | Unai Emery resmen Villarreal'de

İspanyol ekibi Villarreal, Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, teknik direktör Unai Emery ile anlaştığını açıkladı. Villarreal'den yapılan açıklamada, Unai Emery ile 3 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son dakika | Unai Emery resmen Villarrealde

Son olarak Arsenal'i çalıştıran 48 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga'da en son 2013-2016 yıllarında Sevilla'da görev yapmıştı. La Liga'da sezonu 5. sırada bitiren Villarreal, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Valladolid'deki sözleşmesi sona eren milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal'e geri dönerken, İspanyol basını Türk futbolcunun başka kulübe transfer olacağını iddia ediyor.

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