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05.12.2020 - 11:57 |

Son dakika | Union Berlin'de Max Kruse şoku

Union Berlin'de bu sezon başarılı performans sergileyen Max Kruse, Hertha Berlin maçında sakatlandı. Union Berlin sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

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Bundesliga'da Hertha Berlin ile Union Berlin arasında oynanan müsabakada Max Kruse sakatlandı.

SAĞ DİZİNDEN SAKATLANDI
Union Berlin'in 3-1 mağlup olduğu maçta Max Kruse sakatlandı. Alman basını Kruse'nin durumunun ciddi olabileceğini yazarken, son kontrollerin aradından netlik kazanacak. Sağ dizinden sakatlanan ve durumu ciddi olarak gözlemlenen Max Kruse hafta sonu detaylı kontrollerden geçecek.

Hertha Berlin'in sahadan 3-1 galip ayrıldığı maçta Piatek 2, Pekarik 1 gol attı.

6 GOL 5 ASİST
Max Kruse bu sezon Union Berlin formasıyla ligde 10 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Son dakika | Union Berlinde Max Kruse şoku

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