Son dakika - Utku Yuvakuran'dan Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran açıklamalarda bulundu

"Hafta başında talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu maç takımımız için çok önemliydi. Yalnız bırakmak istemedim. Sağ olsun sağlık ekibimiz beni yetiştirdi."

"İlk derbim olacak"

"İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı 10 kişi kaldılar. Daha iyi oynayabilirdik. Skor üstünlüğü bizdeydi. Mutluyuz. Derbiye de bu mutlulukla daha iyi hazırlanacağız. İlk derbim olacak. Sakatlığım iyileşirse, daha iyiye giderse. Zor bir hafta olacak. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Derbiyi de iyi tamamlamak isteriz."