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11.02.2021 - 23:50 |

Son dakika - Utku Yuvakuran'dan penaltı itirafı! "Su şişesine yazdılar"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarla eleyen Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Utku Yuvakuran'dan penaltı itirafı! "Su şişesine yazdılar"
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarla eleyen Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran açıklamalarda bulundu.

"Turu geçtiğimiz için çok mutluyum. Böyle zorlu bir periyotta 120 dakika oynamak kolay bir şey değil. Penaltılar da tura katkıda bulunduğum için de çok mutluyum. Bir sonraki rakibimiz Başakşehir. İnşallah oraya kadar kazanarak gideriz."

"Su şişesine kimin nereye atacağını yazdılar"
"Su şişesine kimin nereye penaltı attığını yazıp bana verdiler. Bazı oyuncuların nereye attığı belli değildi, inisiyatif kullandım."

Son dakika - Utku Yuvakurandan penaltı itirafı Su şişesine yazdılar

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