Son Dakika | Valentin Roiser: "Beşiktaş'ta uzun süre kalmak istiyorum"

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı genç oyuncu Valentin Roiser, Nevzat Demir Tesisleri'nde canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Roiser'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Beşiktaş'taki ilk maçım güzel geçti. Takımla olarak güzel işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldığımıza zorlandık ama 3 puanla başlamak iyi bir adımdı.

Beşiktaş'a gelirken, tercih yapmak çok zor olmadı. Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. İyi bir kulüpteyim, uygun koşullar oluşursa, uzun süre Beşiktaş'ta kalmak isterim.

Taraftarlarımız performansımdan memnun kaldıysa ne mutlu bana. Daha iyisini yapabilirim.

Ufak bir ağrım var, sakatlığım ciddi değil. Şartların oluşması halinde uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giymek istiyorum. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. Önemli olan takıma katkı verebilmek. Orijinal pozisyonum sağ bek ama hocamız nerede görev verirse orada elimden geleni yapacağım.

Dijon'da çok kez sol bek oynadım, rahatsızlık duymadım. Bu bir teknik direktör tercihidir. Sağ bekte oynamak isterim ama sol bek de fark etmez, takım kazansın yeter.

Takımda atmosfer gayet iyi. Fransızca konuşan 5 kişi var. Takımla daha uyumlu olabilmek adına İngilizce dersi almaya başladım. Kariyerimde henüz gol atamadığım doğru. Ben önceliği asist yapmaya veriyorum. Takım arkadaşlarıma pas atıp, pozisyon hazırlamaya çalışıyorum. Şu ana kadar kariyerimde gol atamamış olmamı sorun haline getirmiyorum. Futbol olarak olumlu özelliklerim var ama geliştirmem gereken konular da var. Bu gelişim için Beşiktaş'a geldim

Ligin 21 takımla oynanması konusunun zorluk olacağını düşünmüyorum. Tırnak içinde söylüyorum, futbolcular olarak bunun için para kazanıyoruz. Şikayet etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. İyi antrenman yaparsanız, maç oynamak sorun yaratmaz. İstanbul'da zorluk yaşamıyorum, sadece dil sıkıntım var. Gelmeden önce Türkiye hakkında bir bilgim yoktu ama geldikten sonra çok etkilendim. İnsanlar sıcakkanlı. İstanbul'a gelen ailem ve arkadaşlarım da benimle aynı görüşü paylaşıyor.

Mbappe kadar olmasa da hızlı bir oyuncuyum. Kulüp, geldiğimde Speedy Gonzalez videosu ile beni tanıttı. Şimdi bunu kanıtlama zamanı.

İsmimin anlamı benim için ya da erkekler için çok anlamlı olmasa da kadınlar için önemli olabiliyor. Şu anda beni ilgilendiren bir kadın da yok, ciddi bir ilişkim yok.

İsmimin (Valentine-Sevgili) anlamı kadınlar tarafından önemseniyor fakat erkekler için bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bu aralar zaten bir kız arkadaşım da yok.