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24.12.2020 - 21:25 |

Son dakika - Valentin Rosier'den ayrılık sorusuna yanıt!

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Valentin Rosier açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Valentin Rosier'den ayrılık sorusuna yanıt!
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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Valentin Rosier açıklamalarda bulundu.

"Burada bireysel performansımdan bahsetmek doğru olmaz. Kollektif olarak çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz."

Ayrılık sorusuyla ilgili olarak ise yıldız isim, "Bunu duymak çok güzel. Pozitif işler yapıyorum ki böyle bir sevgi var. Transferimle menajerim ve kulüpler ilgilenir. Bunları duymak güzel ama ben işime odaklanıyorum." cevabını verdi.

Son dakika - Valentin Rosierden ayrılık sorusuna yanıt

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