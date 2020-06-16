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16.06.2020 - 12:04 |

Son dakika - Vida'dan Beşiktaş'a kötü haber! Ödem...

Beşiktaş, tecrübeli stoperi Domagoj Vida'da ödem tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika - Vida'dan Beşiktaş'a kötü haber! Ödem...
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Beşiktaş, Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilen Vida'nın durumu ilerleyen günlerde netleşecek ve ödemin geçmesi halinde Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer alacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Futbol takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Son dakika - Vidadan Beşiktaşa kötü haber Ödem...

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