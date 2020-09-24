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24.09.2020 - 01:06 |

Son Dakika | Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlıların transfer görüşmeleri yaptığı Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi.

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Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı Yönetim, Kamrunlu golcü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getirdi.

Bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Aboubakar'ı detaylı sağlık kontrolünden geçirecek.Aboubakar, sağlık testinden başarı ile geçerse 1+1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıllık 1.5 milyon euro alacak olan golcü oyuncu performasa göre de bonus kazanacak. Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın sakatlanması halinde tek taraflı sözleşme feshetme hakkı olacak.

Son Dakika | Vincent Aboubakar İstanbula geldi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.
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