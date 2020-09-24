Son Dakika | Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi!

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı Yönetim, Kamrunlu golcü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getirdi.

Bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Aboubakar'ı detaylı sağlık kontrolünden geçirecek.Aboubakar, sağlık testinden başarı ile geçerse 1+1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıllık 1.5 milyon euro alacak olan golcü oyuncu performasa göre de bonus kazanacak. Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın sakatlanması halinde tek taraflı sözleşme feshetme hakkı olacak.