Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Welinton, Al Hilal'e transfer oluyor
23.10.2020 - 09:37 | | Fanatik

Son dakika | Welinton, Al Hilal'e transfer oluyor

Alanya’dan bedava alınan ve şu ana kadar savunmada beklentilerin altında kalan Welinton’a, Al Hilal kulübü talip oldu. Suudi temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş’ın istediği 3.5 milyon Euro’yu da kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.

ABONE OL

Sezon başında Alanyaspor’dan bedelsiz olarak transfer edilen Welinton’la, 2023 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı. Kendisinden çok şeyler beklenen ve Beşiktaş’ın savunmasına Vida ile birlikte ilaç olması beklenen 31 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar yaptığı hatalarla eleştiri oklarını üzerine çekti.

Defans hattında her an hata yapabilecek bir oyun tarzı olan Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş’a adeta dev bir piyango çıktı. Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’in formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’in, stoper aradığı ve menajerler üzerinden arayışa geçtiği bildirildi. Bu anda Beşiktaş’ın da devreye sokulduğu ve Al Hilal’e, Domagoj Vida’nın önerildiği öğrenildi.

Sergen Yalçın’a da soracaklar

Ancak 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida’nın, yıllık 3.4 milyon Euro’luk kazancı sebebiyle ayrılmayı düşünmediği ve bunun üzerine Araplar’a, Welinton’ın sunulduğu bilgisine ulaşıldı. Siyah-Beyazlılar’ın, bonservisi olmadan aldığı tecrübeli oyuncu için 3.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli talep ettiği, Araplar’ın da bu rakamı kabul etmeye yakın oldukları öne sürüldü. Her iki tarafın da, menajerler üzerinden şu an için görüştükleri, bu transferde Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının ise son kararı teknik direktör Sergen Yalçın’a da danışarak verecekleri konuşuluyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Avrupa Ligi'ne Yusuf Yazıcı damgası! Tarihe geçti...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Büyük tehlike! Yeni UEFA sıralamasında Türkiye...

Son dakika | Welinton, Al Hilale transfer oluyor

Son dakika | Welinton, Al Hilale transfer oluyor

Alisha Lehmann takım otobüsünden paylaştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Welinton, Al Hilal'e transfer oluyor
    Son dakika | Welinton, Al Hilal'e transfer oluyor
  2. Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor!
    Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor!
  3. Cengiz Durmuş: "Dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçildi"
    Cengiz Durmuş: "Dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçildi"
  4. Son dakika - Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena Fransa'da gündem oldu!
    Son dakika - Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena Fransa'da gündem oldu!
  5. Son dakika - Trabzonspor’da Eddie Newton'ın tek düşüncesi Fenerbahçe!
    Son dakika - Trabzonspor’da Eddie Newton'ın tek düşüncesi Fenerbahçe!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Quintero’nun menajeri Falcao için geldi! Statta maç seyretti...

Quintero’nun menajeri Falcao için geldi! Statta maç seyretti...

Rıza Çalımbay: "Bu işin rövanşı da var"

Rıza Çalımbay: "Bu işin rövanşı da var"

Karabağ Sportif Direktörü Çelikel: "Israrla Türkiye'de oynamak istedik"

Karabağ Sportif Direktörü Çelikel: "Israrla Türkiye'de oynamak istedik"

Lille'de Yusuf Yazıcı'dan 3 gol birden!

Lille'de Yusuf Yazıcı'dan 3 gol birden!

Sıradaki Haber