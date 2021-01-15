Son Dakika | West Bromwich Albion, Mbaye Diagne ile ilgileniyor!

Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne ile yakından ilgileniyor. İngiliz ekibinin Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.

Ishak Belfodil için Hoffenheim ile anlaşma sağlayamayan West Bromwich'in bu gelişmenin ardından rotasını Diagne'ye kırdığı belirtildi. Galatasaray'la iki buçuk yıllık kontratı kalan Diagne bu sezon Sarı Kırmızılı formayla 9'u Süper Lig'de olmak üzere 18 maçta 11 gol attı.