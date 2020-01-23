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23.01.2020 - 22:47 |

Son dakika... Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı!

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş'i resmen açıkladı

Son dakika... Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı!
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Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından birçok teknik direktörle irtibat kuran ve Tolunay Kafkas ile el sıkışma noktasına gelen Yeni Malatyaspor, dün yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmamış ve rotayı Kemal Özdeş'e çevirmişti.

Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Özdeş, yapılan görüşmeler sonunda sarı-siyahlılara "evet" dedi ve resmi sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile yoluna devam edecek. 

Son dakika... Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeşi resmen açıkladı

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